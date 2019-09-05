Передвижной кабинет для обследования женской груди появится в Петербурге на базе КамАЗа

Городской консультативно-диагностический центр № 1 представил единственный в городе подвижной рентгенодиагностический маммографический кабинет. Его запуск на базе автомобиля КамАЗ состоится 6 сентября.

Кабинет предназначен для обследования женщин старше 40 лет. Маммографический аппарат «Медима» отечественного производства позволит диагностировать онкологические заболевания молочных желез в амбулаторных условиях. Результаты обследования и заключения специалистов женщины смогут узнать в день проведения исследования.

Его подвижность позволит обследовать женщин на предприятиях, в учебных заведениях, в воинских частях, в сельской местности.