Передвижной кабинет для обследования женской груди появится в Петербурге на базе КамАЗа
Передвижной рентгенодиагностический маммографический кабинет откроют на базе автомобиля КамАЗ в Санкт-Петербурге. Он предназначен для обследования женщин старше 40 лет, сообщили «Невские Новости».
Городской консультативно-диагностический центр № 1 представил единственный в городе подвижной рентгенодиагностический маммографический кабинет. Его запуск на базе автомобиля КамАЗ состоится 6 сентября.
Кабинет предназначен для обследования женщин старше 40 лет. Маммографический аппарат «Медима» отечественного производства позволит диагностировать онкологические заболевания молочных желез в амбулаторных условиях. Результаты обследования и заключения специалистов женщины смогут узнать в день проведения исследования.
Его подвижность позволит обследовать женщин на предприятиях, в учебных заведениях, в воинских частях, в сельской местности.