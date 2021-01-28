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    28 января 2021, 11:56

    Перечислены заболевания, повышающие риск смертности от коронавируса

    Алена Макаренко

    При шизофрении риск смертности от коронавируса увеличивается, выяснили американские ученые. Но есть и другие заболевания, которые вместе с ковидом дают пагубный результат. Об этом рассказала терапевт и иммунолог Ирина Ярцева, сообщило ИА Nation News.
    Перечислены заболевания, повышающие риск смертности от коронавируса

    Ученые изучили, как протекает болезнь у пациентов без психических расстройств и у тех, кто страдает шизофренией, аффективными и тревожными расстройствами. Людей с шизофренией умирают от коронавируса примерно в 2,7 раза чаще. Тем не менее связь между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса пока не выявлена.

    В России диагноз шизофрения ставится не так часто, как в Америке, заявила Ярцева.

    «В России большая часть пациентов с шизофренией не курируется амбулаторно. Они либо сами ходят куда-то, либо проходят стационарное лечение. Но то, что у пациентов на фоне коронавируса наблюдаются психотические реакции, мы наблюдаем регулярно», — рассказала врач.

    В группе риска также находятся пациенты с ожирением, сахарным диабетом и те, кто перенес инфаркт и операции на сердце. Эти заболевания тоже повышают риск смерти от коронавируса.

    «В первую очередь риск летальности повышает ожирение. Опасна болезнь для людей с диабетом — это уже поражение организма, на которое ложится еще и ковид. Нельзя болеть пациентам после серьезных операций на сердце, аортокоронарного шунтирования. Тем, у кого недавно был инфаркт — у них и так нагрузка на малый круг кровообращения, который идет к легким и сердцу», — прокомментировала терапевт.

    По ее словам, такие пациенты могут серьезно воспринять небольшое поражение от ковида.