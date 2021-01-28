Перечислены заболевания, повышающие риск смертности от коронавируса

Ученые изучили, как протекает болезнь у пациентов без психических расстройств и у тех, кто страдает шизофренией, аффективными и тревожными расстройствами. Людей с шизофренией умирают от коронавируса примерно в 2,7 раза чаще. Тем не менее связь между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса пока не выявлена.

В России диагноз шизофрения ставится не так часто, как в Америке, заявила Ярцева.

«В России большая часть пациентов с шизофренией не курируется амбулаторно. Они либо сами ходят куда-то, либо проходят стационарное лечение. Но то, что у пациентов на фоне коронавируса наблюдаются психотические реакции, мы наблюдаем регулярно», — рассказала врач.

В группе риска также находятся пациенты с ожирением, сахарным диабетом и те, кто перенес инфаркт и операции на сердце. Эти заболевания тоже повышают риск смерти от коронавируса.

«В первую очередь риск летальности повышает ожирение. Опасна болезнь для людей с диабетом — это уже поражение организма, на которое ложится еще и ковид. Нельзя болеть пациентам после серьезных операций на сердце, аортокоронарного шунтирования. Тем, у кого недавно был инфаркт — у них и так нагрузка на малый круг кровообращения, который идет к легким и сердцу», — прокомментировала терапевт.

По ее словам, такие пациенты могут серьезно воспринять небольшое поражение от ковида.