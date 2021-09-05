Перечислены заболевания, которые можно подхватить через смартфон

На поверхности смартфона могут жить опасные бактерии, которые могут привести к серьезным заболеваниям. Об этом предупредила врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская.

Медик рассказала, что специалисты британского Университета Суррея еще в 2015 году доказали, что смартфоны являются рассадником болезнетворных бактерий.

«В рамках исследования было проверено 30 телефонов обычных людей. Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза и на ручке смыва в мужском туалете», — привело слова Очинской агентство «Прайм».

Врач добавила, что на гаджете может жить сальмонелла, а также стрептококки, кишечная палочка и другие бактерии. Все они могут стать причиной серьезных заболеваний. У владельца смартфона могут появиться проблемы с кожей, кишечником, развиться пневмония и менингит.

Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо как минимум раз в день тщательно протирать поверхность устройства. Для этого можно использовать противомикробные средства для рук или антибактериальные салфетки.