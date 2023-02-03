Здоровье 03 февраля 2023, 10:55 Перечислены виды рака, протекающие бессимптомно

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Врач-онколог, маммолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова в разговоре с РИАМО рассказала, что существуют виды рака, которые на начальных стадиях протекают бессимптомно.

«Существует несколько видов онкологических заболеваний органов, которые протекают бессимптомно и выявляются на поздних стадиях. Это, например, рак поджелудочной железы — очень агрессивная неприятная опухоль, которая тяжело поддается лечению», — сказала медик.

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Практически бессимптомно протекает рак почки и рак печени. В случае почек человек начинает лишь замечать в моче примеси крови, а в случае рака печени появляются боли, однако он думает, что болит что-то другое.

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Врач посоветовала каждый год проходить чекап. Это стандартная проверка всего организма. Молодым людям в 20 лет советуют сдавать одни анализы, а тем, кому за 60 — назначают другую группу анализов.