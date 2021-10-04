Перечислены виды рака, которыми чаще всего болеют дети

Заведующий торакоабдоминальным отделением Института детской онкологии НМИЦ имени Блохина Минздрава России, доктор медицинских наук, онколог Анатолий Казанцев рассказал, какие самыми распространенными видами рака болеют дети. По его словам, чаще всего встречаются: рак крови и костного мозга, рак лимфатических узлов, опухоли центральной нервной системы и почек, костные саркомы и саркомы мягких тканей, опухоли печени. Об этом написал «Ридус».

«Если говорить о 2020 годе, то постоянно появляются какие-то новые таргетные препараты и новые иммунные препараты. Например, по сравнению с 2020 годом, если мы говорим о лечении четвертой стадии нейробластомы (злокачественной опухоли симпатической нервной системы), то появился динутуксимаб-бета (лекарственный препарат) в нашей стране, который позволяет вылечить детей в 65-70% случаев, раньше было 10%. Прогресс сумасшедший в нашей стране. Понятно, что иммунотерапии при помощи динутуксимаб-бета уже 10-15 лет, но мы только сейчас столкнулись с этой возможностью», — сообщил специалист.

Сильный прогресс в лечении онкологических заболеваний у детей в России связан, в первую очередь, с появлением молекулярно-генетической диагностики, которая позволяет выявить «генетические поломки, которые приводят к продуцированию клеток, пораженных опухолью». Также на прогресс влияет и появление иммунотерапевтических препаратов.

Уже на третьем месяце новорожденным проводят комплексное ультразвуковое обследование для выявления опухолей: УЗИ живота, УЗИ нейросонографии, так называемое «исследование через родничок», позволяющее обнаружить опухоли головного мозга, а также УЗИ тазобедренных суставов, на котором можно убедиться в отсутствии врожденных вывихов бедра, заключил врач-онколог.