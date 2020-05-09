Перечислены три способа дезинфекции защитных масок

Использованные медицинские макси перед утилизацией требуют проведения дезинфекции, в противном случае они будут опасны для здоровья человека. Сделать это можно несколькими способами.

О них АГН «Москва» рассказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», кандидат химических наук Георгий Фролов.

При отсутствии аэрозольного средства одноразовые маски можно обработать в водном мыльном растворе с перекисью водорода.

«Водный раствор готовится с использованием хозяйственного или антибактериального мыла до образования пены. К такому раствору необходимо добавить перекись водорода (3%) в соотношении 10 к 1. После замачивания маску необходимо промыть в воде до исчезновения пены и высушить в естественных условиях», — рассказал Фролов.

Можно также обработать наружную и внутреннюю часть изделия спиртовым аэрозолем с антисептиком до полного смачивания поверхности.

Можно также для достижения длительного антивирусного эффекта обработать внутреннюю и внешнюю поверхность маски специальным спиртовым аэрозолем с наночастицами меди.

Эксперт пояснил — наиболее опасным является контакт открытых участков тела с зараженной внешней поверхностью маски. Дезинфицировать кожные покровы можно или антибактериальными салфетками, или мыльным раствором с поверхностно-активными веществами.

В Москве и Московской области с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим. И если в Подмосковье его нарушителям будут делать просто замечание, то в столице за отсутствие средств индивидуальной защиты оштрафуют на четыре-пять тысяч рублей.