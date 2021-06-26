Перечислены топ-7 полезных свойств черешни

В одной чашке черешни — полтора грамма белка, три грамма клетчатки и масса витаминов и питательных веществ, подсчитало Министерство сельского хозяйства США. Также ягоды продлевают молодость и улучшают сон, сообщил портал Women’s Health со ссылкой на диетологов.

Первым свойством черешни диетологи назвали ее способность предотвращать появление морщин. Ягода богата витамином С и другими антиоксидантами. Они подавляют воспаление и окислительный стресс в организме.

Ягоды также могут помочь снизить риск развития рака, указано в материале. Сладкая черешня содержит полифенолы. Эти полезные соединения могут оказывать противораковое действие.

При этом отмечается, что ягоды вряд ли избавят от риска развития рака, но их регулярное употребление может снизить эту вероятность наравне с другими мерами профилактики, такими как отказ от курения и регулярные физические упражнения.

Также черешня может снижать кровяное давление. Ягода богата защитными полифенольными соединениями, которые связаны с улучшением уровня кровяного давления. Эти соединения увеличивают выработку оксида азота, а также улучшают функцию клеток, которыми выстланы кровеносные сосуды.

Снижение когнитивных способностей черешня замедляет. Ягоды улучшают функции мозга и память благодаря антоцианам, полифенольным антиоксидантам. Эти вещества придают черешне темно-красный цвет, а также снижают воспаление, противодействуют окислительному стрессу в мозге.

Риск сердечного приступа черешня тоже может снижать. Антиоксиданты в ягодах расслабляют сосуды, снижают воспаление и давление, а также защищают кровеносные сосуды от образования бляшек.

В борьбе с диабетом второго типа ягоды тоже помогают. Полифенолы, содержащиеся в черешне, улучшают чувствительность к инсулину, поэтому глюкоза может поглощаться клетками и использоваться для получения энергии.

Кроме того, черешня помогает уснуть и лучше выспаться. Это происходит благодаря мелатонину. Этот гормон отвечает за контроль цикла сна и бодрствования. У людей с бессонницей, как показывают исследования, более высокий уровень окислительного стресса. Как считают диетологи, поэтому возможно, антиоксиданты, которые содержатся в черешне, помогают противостоять этому воздействию, и нормализуют сон.