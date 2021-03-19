Перечислены техники, которые помогут быстро заснуть

Погрузиться в сон возможно за несколько минут. Техники, которые в этом помогут, перечислил Life.

Для быстрого сна специалисты советуют расслабить все мышцы на лице. Руки нужно опустить вдоль тела и положить на бока, бедра и икры должны быть расслаблены. Важно следить за дыханием — оно должно быть медленным и глубоким. Расслаблять бедренные мышцы, икры и ступни рекомендуется поочередно. Этот метод помогает заснуть за полторы минуты. При этом сомнологи говорят, что последние 10 секунд человек ощущает, как погружается в сон. Поэтому такой способ назвали «Сон за 10 секунд». Метод используют военные США, чтобы спать даже сидя.

Дыхательная практика «4–4–4–4» — для нее необходимо принять удобное положение, закрыть глаза и следить за дыханием. Этот совет дала сомнолог-консультант Александра Зайцева. Делается вдох на четыре счета, задерживается дыхание на четыре счета, потом — выдох тоже на четыре счета, и опять задерживаем дыхание. Выполнять эту последовательность по кругу в течение 7-10 минут.

Дыхательная практика «4–7–8». Для нее нужно принять удобное положение, закрыть глаза и поместить кончик языка на бугорке неба чуть выше передних верхних зубов. После этого нужно сделать полный выдох через рот, а потом на четыре счета сделать глубокий вдох через нос. Задерживается дыхание на семь счетов и делается шумный выдох на восемь счетов. Стоит выполнить четыре таких круга. Язык все время должен находиться в исходном положении.

Специалисты говорят, что многим помогает обратная методика. Это значит, что человек отговаривает себя ото сна и заставлять бодрствовать. В результате снижается психологическое напряжение от невозможности контролировать свое засыпание.

Дыхательный терапевт международного реестра, психолог Любовь Богданова рассказала, что мощный успокоительный эффект дает скорость дыхания, которая попадает в интервал от четырех до шести секунд для вдоха и столько же для выдоха. Для этого нужно лечь в постель и начать со скорости в пять секунд. Делайте спокойный вдох в течение пяти секунд, а потом такой же выдох за столько же времени.