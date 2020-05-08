Перечислены способы защиты от клещей

Количество клещей в России можно считать обычным для мая. Тем не менее важно знать основные способы защиты от этих насекомых. Их перечислила сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина.

В Московской области пока наблюдается много клещей, это весенний пик. В основном насекомые прячутся в сухой траве. Однако через 7-10 дней их станет значительно меньше, отметил сайт RT.

Энтомолог напомнила, что клещи всегда ползут снизу вверх. Поэтому стоит надевать глухую одежду, чтобы насекомые не смогли добраться до кожи. Помимо этого нужно осматривать себя, надевать головной убор, если собрались на прогулку в лес. Важно не ходить по заросшим местам.

Кроме того Кривошеина порекомендовала опрыскивать домашних животных специальными растворами, надевать ошейники. Людям не менее важно воспользоваться специальными опрыскивателями для одежды, отпугивающими клещей.

Помимо прочего не лишним будет сделать прививку от клещевого энцефалита. Хотя специалист упомянула, что такая мера не на 100% защитит от последствий укуса клеща.