Перечислены способы восстановить легкие после коронавируса

Курильщикам, которые переболели COVID-19, в первую очередь следует бросить вредную привычку. Этот совет будет также полезен для любителей вейпов, электронных сигарет и кальянов.

Кроме того, после болезни пациентам нужно пройти полноценную реабилитацию работы органов дыхания. Она включает комплексные тренировки, которые подразумевают хорошую нагрузку с менее активными упражнениями. Помимо этого для достижения результата необходимо придерживаться сбалансированной диеты.

Важно помнить про комплекс витаминов и антиоксиданты, которые в большом количестве содержатся во фруктах и овощах. Также полезным будет полноценное поступление белков и клетчатки.

Коронавирус поможет любителям табака избавиться от этой вредной привычки, говорил врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев. Курение до выявления коронавируса опасно. Однако во время болезни оно оказывается невозможным, поскольку потребление табака при пневмонии противопоказано. Курильщики в полтора раза чаще заболевают коронавирусом, чем люди без этой вредной привычки.

Ранее ученые из Китая заявили, что высокий уровень сахара в крови увеличивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19 в два раза. Пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от осложнений в 2,3 раза чаще, чем другие больные.