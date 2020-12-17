Перечислены способы снижения риска заражения COVID-19 для женщин

Прием поливитаминов, витамина D, пробиотиков и жирных кислот омега-3 поможет на 10-15% снизить риск инфицирования коронавирусом, но только среди женщин. Никакого защитного эффекта не оказывают на представителей обоих полов витамин С, чеснок и цинк.

Результаты исследования, проведенного международной группой ученых, были опубликованы на портале medrxiv.

Представители научного мира США, Швеции и Великобритании под руководством Кристины Менни из Королевского колледжа Лондона использовали приложение COVID Symptom Study, в котором пациенты рассказывают о том, как перенесли болезнь. Они изучили около 400 тысяч анкет.

Исследователи утверждают, что употребление поливитаминов снижало риск заражения COVID-19 на 13%, витамина D — на 9%, пробиотиков — на 14%, жирных кислот омега-3 — на 12%. Но эта особенность была отмечена только у женщин. Мужчины не нашли связи между риском инфицирования и приемом добавок.

«Женщины, как правило, обладают более устойчивой иммунной системой, чем мужчины. Вполне вероятно, что добавки могут лучше поддерживать иммунную систему женщин, чем мужчин», — цитирует исследователей газета «Известия».

Российские медики считают, что некоторые добавки оказывают влияние на возможность заражения COVID-19, другие — нет. По их мнению, применение БАДов оказывает влияние на иммунитет только в том случае, если этих конкретных веществ человеку не хватало и до употребления добавок.

Британский диетолог Лили Саттер ранее сообщал, что в число необходимых в пандемию «суперпродуктов» обязательно должны войти овощи, ягоды, растительные масла и рыба.