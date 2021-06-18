Перечислены способы предотвратить заболевания почек

Нефролог Евгений Шилов перечислил причины, из-за которых чаще всего развиваются болезни почек. Об этом сообщила «Российская газета».

Избыточное белковое питание современного человека превышает физиологическую норму. Люди потребляют в два раза больше мясных продуктов, особенно вторичного и третичного уровня переработки, то есть колбасы, копчености и сосиски, напичканные животными жирами. Такое питание приводит к атеросклерозу и проблемам с почками, отметило ИА Nation News.

Лучшая дневная норма белка — один грамм на один килограмм веса. Благодаря данной концентрации строится нормальная физиология человека: большее количество мышечной ткани и незначительное количество клетчатки под кожей.

«Белок очень нужен для физиологии человека, но нужно четко знать его норму, которая легко рассчитывается по специальной формуле», — отметил Шилов.

Кроме того, вся еда сейчас пересолена. Употребляя продукты вторичной переработки, человек получает за день недельную физиологическую порцию соли. Поэтому врач посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, включающей простые продукты питания: рыбу, свежие овощи, фрукты, оливковое масло.

Нефролог объяснил разницу в работе почек мужчин и женщин. Все дело в анатомии: масса тела женщин всегда меньше мужской, поэтому у них более скромный метаболизм и, соответственно, меньше нагрузка на почки. Тем не менее советы для поддержания здоровья одинаковые.

Уровень здоровья почек зависит от генетической предрасположенности. Однако важен и правильный баланс между приходом пищи и энергии и их расходом.