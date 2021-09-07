Перечислены способы быстрого излечения от кашля

Кашель может сохраниться даже после выздоровления, так как но является реакцией организма на инфекцию. Он освобождает дыхательные пути от мокроты в случае заражения ОРВИ, при бронхите, пневмонии или ОРЗ. Существуют методы, позволяющие быстро от него избавиться.

О них в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев. Он объяснил, что кашель является воспалением, вызванным микробами. Поэтому нужно обязательно принимать противовирусные, противовоспалительные и противомикробные средства. Врач также может назначить кратковременный прием, на два-три дня, гормональных препаратов.

«Если у пациента ОРЗ, ОРВИ, кашель может сохраняться от пяти до пятнадцати дней. Если это тяжелое заболевание — воспаление легких или бронхит — то без должного лечения можно кашлять всю жизнь», — сообщил Пурясев.

Чтобы побыстрее от него избавиться можно помимо необходимых препаратов использовать нутряной жир. Пурясев посоветовал применять барсучий, гусиный, собачий, медвежий и лисий жир. Он сравнил легкие с «печкой» организма.

«Как только вы съели кусок сала или выпили жир, он начинает „разогревать“ легкие. Из одного грамма жира выделяется девять калорий, „печка“ разогревается, кровь начинает обогреваться. Если легкие разогревать, давать им жир, тогда они хорошо себя чувствуют. Если жира мало, человек дольше болеет, кашляет», — объяснил Пурясев.

Ускорить излечение также могут горчичники. По словам пульманолога, они дают разогревающий и раздражающий эффект. За счет него воспаление уходит.

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