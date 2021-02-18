Перечислены советы по укреплению организма перед весной

После зимы не хватает витаминов, а организм неправильно вырабатывает гормоны из-за короткого светового дня. Из-за этого риск подхватить вирусные инфекции становится больше. Как подготовиться к весне, рассказали врачи. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Терапевт Людмила Лапа посоветовала ввести в ежедневный рацион больше овощей и фруктов. Однако к такому меню организм нужно заранее подготовить. В частности, при наличии проблем с ЖКТ стоит пропить 10-дневный курс необходимых препаратов. После этого витамины будут лучше усваиваться.

Кроме того, необходимо побольше гулять в солнечные дни, чтобы повысить уровень витамина D. При необходимости можно купить в аптеке витамины и минералы. В частности, витамин C, магний и витамины группы B. Они помогают восстановить центральную нервную систему. Также нужны кальций, омега-3 и витамин E.

Вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков порекомендовал выстроить режим дня и сна. А то зимой иммунитет страдает из-за неправильной выработки гормонов на фоне короткого светового дня. Еще нужно заниматься закаливанием, которое сделает местный иммунитет слизистых и легких сильнее. Самые простые советы — полоскание горла прохладной или холодной водой, умывание контрастными душами, дыхательная гимнастика на прохладном воздухе — медленный вдох и резкий выдох для стимуляции легких.