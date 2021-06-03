Перечислены советы для страдающих мигренью

Мигрень можно вылечить с помощью натуральных средств, на это есть восемь способов. Ими поделилась терапевт Дивина Рамирес, они опубликованы на медицинском сайте backpain.news.

Кофеин — активный ингредиент кофе и чая — заставляет кровеносные сосуды сужаться и ограничивает кровоток. А это помогает остановить мигрень. Однако его употребление в большом количестве вызывает головную боль.

Также поможет отдых в темной комнате. Порой пригождаются маска для сна, расслабляющая музыка или закрытые шторы. Помимо этого, важна температурная терапия. Холодный компресс сокращает приток крови и оказывает обезболивающее действие, которое снижает болевые ощущения. А горячий компресс способствует расслаблению напряженных мышц. Горячий душ или ванна тоже принесут эффект.

Кроме того, победить мигрень поможет эфирное масло лаванды. Чтобы снять мигрень, вдыхайте аромат масла непосредственно из флакона или налейте несколько капель в аромалампу либо в ванну.

Терапевт посоветовала пить больше воды — два-три литра каждый день. Подойдет и употребление богатых водой продуктов, например, огурца. Обезвоживание уменьшает приток крови и кислорода к мозгу, что иногда провоцирует мигрень.

Некоторые продукты нужно исключить из своего рациона: выдержанный сыр, красное и обработанное мясо, продукты с добавками и искусственными ароматизаторами, алкоголь, а также маринованные, острые и молочные продукты, такие как пахта и сметана.

Не стоит забывать про пользу сна — семь-восемь часов каждую ночь, но длительный дневной сон нужно избегать, написал сайт Pravda.ru. Недостаток сна может спровоцировать мигрень.

Важна и физическая нагрузка. Упражнения помогают организму высвобождать эндорфины — химические вещества, снимающий стресс и боль. Однако интенсивные физические упражнения могут усугубить мигрень. Для снижения боли необходимо делать мягкие растяжки, гулять или выходить на быструю пробежку.