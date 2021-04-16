Перечислены советы для правильной чистки зубов

Существуют разные хорошие способы чистки зубов, но при этом важны консультации со специалистом. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.

Медик в силу своей профессии понимает, насколько правильно человек чистит зубы. Поэтому он способен дать необходимые рекомендации по движениям зубной щетки и их количеству.

Однако также можно воспользоваться инструкциями в открытом доступе. Антонов посоветовал чистить зубы перед зеркалом, чтобы хорошо запомнить правила чистки. Часто левши и правши неравномерно уделяют внимание разным сторонам челюсти, отметило ИА НСН.

Не менее важно в процессе чистки полости рта уделить внимание чистке языка. На этом органе собирается до 60% налета всей ротовой полости, поэтому нужно чистить язык хотя бы с утра.

«Чистка зубов — залог их здоровья. И методика только одна — очищать зубы во всех направлениях», — сказал главный врач.

Зубную щетку можно купить самую обычную, при правильных движениях она принесет необходимый эффект. Однако ультразвуковой гаджет помогает немного сэкономить время и достичь труднодоступных мест. К тому же, обычная щетка не прочистит вокруг дальнего зуба.