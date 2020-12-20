Перечислены симптомы рака горла

Общее название «рак горла» является определением для описания целого комплекса разных видов злокачественных новообразований. Они затрудняют работу пищевода или дыхательной трубки, щитовидной железы, и симптомы заболевания зависят от того, какой именно орган поражен.

Издание Express перечислило самые распространенные признаки заболевания, которые назвали ему специалисты Macmillan Cancer Support. Рак щитовидной железы находят в передней части шеи, чуть ниже голосового аппарата. Главным признаком является болезненная шишка, которая постепенно растет.

Затрудненное глотание, как будто пища застревает в горле или груди, говорит о развитии рака пищевода. Есть два типа этого заболевания — плоскоклеточный рак и аденокарцинома.

Кашель с кровью, повторяющаяся одышка, трудности с глотанием, шумное или свистящее дыхание, хриплый голос, лихорадка и частные инфекции грудной клетки свидетельствуют о развитии рака трахеи.

Онкологи уточнили, что подобные симптомы могут вызвать и другие заболевания, но при появлении таких симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

На официальном медицинском портале Cancer Research UK. были перечислены симптомы начальной стадии рака желудка — нарушение нормальной деятельности желудка, проблемы с глотанием, необъяснимая потеря веса, одышка.