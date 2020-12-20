facebook_pixel
    20 декабря 2020, 22:21

    Перечислены симптомы рака горла

    Анастасия Кукова

    Общее название «рак горла» является определением для описания целого комплекса разных видов злокачественных новообразований. Они затрудняют работу пищевода или дыхательной трубки, щитовидной железы, и симптомы заболевания зависят от того, какой именно орган поражен.
    Перечислены симптомы рака горла

    Издание Express перечислило самые распространенные признаки заболевания, которые назвали ему специалисты Macmillan Cancer Support. Рак щитовидной железы находят в передней части шеи, чуть ниже голосового аппарата. Главным признаком является болезненная шишка, которая постепенно растет.

    Затрудненное глотание, как будто пища застревает в горле или груди, говорит о развитии рака пищевода. Есть два типа этого заболевания — плоскоклеточный рак и аденокарцинома.

    Кашель с кровью, повторяющаяся одышка, трудности с глотанием, шумное или свистящее дыхание, хриплый голос, лихорадка и частные инфекции грудной клетки свидетельствуют о развитии рака трахеи.

    Онкологи уточнили, что подобные симптомы могут вызвать и другие заболевания, но при появлении таких симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

    На официальном медицинском портале Cancer Research UK. были перечислены симптомы начальной стадии рака желудка — нарушение нормальной деятельности желудка, проблемы с глотанием, необъяснимая потеря веса, одышка.