facebook_pixel
    16 августа 2021, 11:47

    Перечислены симптомы постковидного синдрома

    Полина Гребенщикова

    Врач-терапевт Екатерина Романова рассказала Life, как распознать постковидный синдром. Симптомы могут проявиться даже спустя несколько недель после болезни, но игнорировать их нельзя.

    Перечислены симптомы постковидного синдрома

    Особо внимательными нужно быть людям с заболеваниями сердца, сосудов и легких, страдающим диабетом и аутоиммунными заболеваниями, а также людям с лишним весом и пожилым людям.

    «Так как заболевание представляет особенную угрозу для дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и иммунной системы, то в первую очередь следует обратить внимание на такие симптомы, как одышка, кашель, слабость и быстрая утомляемость, тахикардия, боли в области груди, нарушение сна, ощущение нехватки воздуха, депрессия, суставной синдром. На самом деле эти симптомы можно перечислять достаточно долго, ведь даже ухудшение состояния кожи и волос может свидетельствовать о последствиях CoViD-19», — рассказала врач.

    Переболев ковидом, нужно внимательно следить за своим состоянием, а при появлении симптомов — обратиться к врачу. Но даже если ухудшений самочувствия не наблюдается, после болезни лучше сдать комплекс анализов, посоветовала врач.

    Романова рассказала, что переболевшим нужно сдать анализ на С-реактивный белок, ферритин, ЛДГ и D-димер. Результаты этих анализов укажут на наличие вспалительных процессов в организме, а также помогут исключить образование тромбов, от которого часто страдают перенесшие инфекцию.