Перечислены симптомы постковидного синдрома

Врач-терапевт Екатерина Романова рассказала Life, как распознать постковидный синдром. Симптомы могут проявиться даже спустя несколько недель после болезни, но игнорировать их нельзя.

Особо внимательными нужно быть людям с заболеваниями сердца, сосудов и легких, страдающим диабетом и аутоиммунными заболеваниями, а также людям с лишним весом и пожилым людям.

«Так как заболевание представляет особенную угрозу для дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и иммунной системы, то в первую очередь следует обратить внимание на такие симптомы, как одышка, кашель, слабость и быстрая утомляемость, тахикардия, боли в области груди, нарушение сна, ощущение нехватки воздуха, депрессия, суставной синдром. На самом деле эти симптомы можно перечислять достаточно долго, ведь даже ухудшение состояния кожи и волос может свидетельствовать о последствиях CoViD-19», — рассказала врач.

Переболев ковидом, нужно внимательно следить за своим состоянием, а при появлении симптомов — обратиться к врачу. Но даже если ухудшений самочувствия не наблюдается, после болезни лучше сдать комплекс анализов, посоветовала врач.

Романова рассказала, что переболевшим нужно сдать анализ на С-реактивный белок, ферритин, ЛДГ и D-димер. Результаты этих анализов укажут на наличие вспалительных процессов в организме, а также помогут исключить образование тромбов, от которого часто страдают перенесшие инфекцию.