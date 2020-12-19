Перечислены симптомы, которые пациенты испытывают после COVID-19

К признакам синдрома относятся: высокая температура, усталость, головная боль, покалывание и онемение конечностей, нарушение сна и когнитивных функций. Пациенты, переболевшие COVID-19, долгое время могут страдать от тошноты, диареи, анорексии и болей в животе. Также инфекция может отразиться и на психологическом состоянии человека: провоцирует депрессию и приступы тревоги.

Люди еще часто жалуются на боли, чувство стеснения в груди и нарушение сердцебиения. Однако в меньшей степени встречаются случаи сыпи и других кожных заболеваний, написало ИА Nation News.

Ученые из Национального института здоровья и клинического совершенствования Великобритании заверили, что их рекомендации помогут врачам и пациентам справиться с проблемами.

Каждый пятый переболевший COVID-19 сталкивается с постковидным синдромом. Причем страдают и пожилые, и молодые люди. В некоторых случаях проявления синдрома тяжело отличить от естественной слабости, которую человек испытывает после любой тяжелой болезни.

COVID-19 иногда проявляет себя даже после выздоровления. Вирус повреждает легкие, печень, поджелудочную и щитовидную железы. Это выяснили ученые из России и Японии, которые исследовали тела умерших. По словам специалистов, это происходит из-за того, что вирус атакует не только легкие, но и костный мозг.