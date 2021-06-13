Перечислены симптомы «индийского» штамма коронавируса. Они отличаются от обычных

Мутации коронавируса привели к изменению основных симптомов. При индийском варианте пациенты жалуются на боли в животе и потерю слуха. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов», — процитировало эпидемиолога РИА «Новости».

По словам Пшеничной, при «индийском» штамме чаще всего появляются проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. У заболевших наблюдаются боли в животе, а также рвота, тошнота и потеря аппетита. Некоторые пациенты жалуются на потерю слуха и боль в суставах.

При этом индийские врачи отмечали, что по сравнению с началом пандемии коронавируса у инфицированных стала чаще возникать диарея и микротромбозы нижних конечностей. Эти проявления могут обернуться гангреной и ампутацией пальцев, уточнила эпидемиолог.

Реже при индийском штамме встречаются кашель и лихорадка. Пшеничная подчеркнула, что потеря обоняния даже не входит в первую десятку симптомов у таких пациентов.