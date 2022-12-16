Здоровье 16 декабря 2022, 10:29 Перечислены самые вредные блюда на новогоднем столе Диетолог Тихомирова: «Оливье» и «Сельдь под шубой» содержат большое количество углеводов freepik

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Врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова в разговоре с изданием «Известия» рассказала, какие блюда, чаще всего встречающиеся на новогоднем столе, являются наиболее вредными для здоровья.

По словам медика, хуже всего влияют на здоровье человека салаты с майонезом, содержащие большое количество углеводов, жиров и соли. Это «Оливье», «Сельдь под шубой», «Мимоза», «Цезарь» и другие.

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«На втором месте — сладкое — торты, пирожные. В них также содержится много углеводов, жиров, солей и опять-таки калорий», — процитировала радиостанция «Говорит Москва» медика.

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Плов, картофель, мясные продукты, приготовленные в большом количестве кляра, также являются не самыми полезными, добавила медик. Вместо всех этих блюд лучше готовить шашлык. По ее словам, он наиболее безопасен для здоровья, в особенности, если употреблять его без соусов и большого количества приправ.