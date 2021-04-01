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    01 апреля 2021, 16:24

    Перечислены самые полезные сладости

    Алена Макаренко

    Шоколад, десерты из кэроба, фрукты и ягоды — самые полезные для здоровья десерты. Об этом рассказала нутрициолог, специалист по питанию Маргарита Львова сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Перечислены самые полезные сладости

    Всегда нужно изучать состав шоколада. Стоит отдавать предпочтение плитке с большим процентом какао-бобов и минимумом красителей и ароматизаторов.

    «Если вы хотите какой-то перекус себе устроить сладкий, то лучше или самому что-то приготовить, или выбрать, например, шоколад, не важно, молочный или горький, по калориям они примерно одинаковые. Посмотреть состав, чтобы просто были какао-бобы и, допустим, сахар», — пояснил специалист.

    Однако полезнее шоколада изделия из плодов рожкового дерева — кэроба. Они не содержат сахара и не вызывают привыкания, как какао-бобы. Вкус таких сладостей несколько непривычный, но этот продукт несет для здоровья больше пользы.

    Свежие фрукты и ягоды содержат сахара природного происхождения, клетчатку, поэтому считаются самыми полезными десертами, написал сайт eg.ru. Но в данном случае важно соблюдать норму. Не стоит есть больше двух фруктов и 150-300 граммов ягод в день. Превышение этой нормы приведет к проблем с поджелудочной железой и лишнему весу.