Перечислены самые полезные сладости

Шоколад, десерты из кэроба, фрукты и ягоды — самые полезные для здоровья десерты. Об этом рассказала нутрициолог, специалист по питанию Маргарита Львова сообщил сайт телеканала «Звезда».

Всегда нужно изучать состав шоколада. Стоит отдавать предпочтение плитке с большим процентом какао-бобов и минимумом красителей и ароматизаторов.

«Если вы хотите какой-то перекус себе устроить сладкий, то лучше или самому что-то приготовить, или выбрать, например, шоколад, не важно, молочный или горький, по калориям они примерно одинаковые. Посмотреть состав, чтобы просто были какао-бобы и, допустим, сахар», — пояснил специалист.

Однако полезнее шоколада изделия из плодов рожкового дерева — кэроба. Они не содержат сахара и не вызывают привыкания, как какао-бобы. Вкус таких сладостей несколько непривычный, но этот продукт несет для здоровья больше пользы.

Свежие фрукты и ягоды содержат сахара природного происхождения, клетчатку, поэтому считаются самыми полезными десертами, написал сайт eg.ru. Но в данном случае важно соблюдать норму. Не стоит есть больше двух фруктов и 150-300 граммов ягод в день. Превышение этой нормы приведет к проблем с поджелудочной железой и лишнему весу.