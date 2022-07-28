Перечислены самые полезные для почек продукты

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала наиболее полезные для почек продукты. По словам специалиста, людям следует употреблять побольше зелени, ягод и овощей, богатых жидкостью, написал Ura.ru.

Диетолог добавила, что рацион питания должен быть максимально разнообразным.

«Наиболее полезными для почек могут быть продукты растительного происхождения. Это фрукты, овощи, зелень, такая, как петрушка, укроп, сельдерей. Также ягоды: клубника, земляника, малина. Еще овощи богатые жидкостью: огурцы, кабачки, тыква. Но рацион должен быть разнообразным и включать нежирные сорта рыбы и мяса в комбинации с сырыми овощами и фруктами», — сказала она.

Поскольку почки выводят лишнюю жидкость и продукты обмена веществ, их не стоит перегружать большим количеством белковой пищи, например, жирными сортами мяса и рыбы, резюмировала Русакова.