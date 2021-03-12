Перечислены самые опасные начинки для блинов

Блины с начинкой могут быть гораздо опаснее обычных для здоровья потребителей потому, что изготовителям сложнее соблюдать санитарные нормы при их изготовлении и хранении. Каждая из них требует определенного подхода.

Об этом РБК рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян. Риск микробиологической порчи резко понижается и нормативные процедуры легче соблюдать, если начинки нет.

Врач сообщил, что наибольшую опасность представляют скоропортящиеся вареное мясо, рыба и творог. По мнению Тутельяна, лучше вообще отказаться от начинки, или купить ее отдельно и заворачивать в блины непосредственно перед употреблением в пищу.

15 марта от Белорусского вокзала отправится Масленичный поезд. Пассажиров угостят блинами и дадут возможность посмотреть шоу. Он доедет до деревни Захарова.