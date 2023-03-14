Здоровье 14 марта 2023, 13:54 Перечислены самые опасные хронические заболевания

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Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что сердечно-сосудистые заболевания, которые приобрели хроническую форму, являются самыми опасными для жизни человека. Слова медика передала «Вечерняя Москва».

Как заметила специалист, чаще всего в России люди умирают по причине инфарктов и инсультов.

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«Это атеросклероз сосудов и как его осложнение — инфаркты и инсульты. Распространенные проблемы с сердцем — артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца», — процитировал «ФедералПресс» Чернышову.

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Не менее опасными являются сахарный диабет второго типа и болезни дыхательной системы, такие как бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.