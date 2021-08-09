Перечислены самые вредные профессии для женщин

Машинистка крана, контролер и инженер-химик оказались в списке самых вредных женских профессий. Об этом сообщили пресс-службе НИИ медицины труда имени академика Измерова.

«В металлургическом производстве наиболее неблагоприятной для женщин является профессия машинист крана, в машиностроении гальваник, модельщица и контролер, в химической, полимерперерабатывающей промышленности лаборанты химического анализа, инженеры-химики», — привело слова пресс-службы Ura.ru.

В ведомстве подчеркнули, что во всех перечисленных профессиях женское здоровье подвергается различным вредным факторам. Результатом такой работы становятся нарушения репродуктивных функций. В НИИ отметили, что сфера здравоохранения является одной из самых проблемных для женщин.

«У работников здравоохранения были установлены высокие уровни гинекологической заболеваемости», — заявили в пресс-службе.

По словам авторов списка, у младшего медицинского персонала отмечается особо увеличенный риск появления нарушений сексуальной и репродуктивной сфер. Проблемы начинаются из-за сочетания сверхурочного труда с физическими, химическими и биологическими факторами.