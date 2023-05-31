Здоровье 31 мая 2023, 14:52 Перечислены рекомендации по лечению людей с посттравматическим стрессовым расстройством Минздрав создал стандарт помощи для людей с посттравматическим стрессовым расстройством РИА «Новости»

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Министерство здравоохранения России разработало стандарт медицинской помощи для пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом написала газета «Коммерсант».

Средний срок лечения людей с ПТСР — примерно 325 дней. Они смогут принимать участие в индивидуальной или групповой психотерапии.

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«По прогнозам ведомства, 90% пациентов с ПТСР потребуется консультация психолога, затем треть из них (33%) будут направлены к психиатру, еще столько же — к психотерапевту», — сказано в материале.

Предположительно, 41% пациентов потребуется осмотр врача-психиатра ежедневно. Наблюдаться в больнице нужно будет два месяца. Медики также предложили включить в программу принятие лечебного душа, ароматических ванн. Благоприятным считается нахождение на солнце, воздухе.

Посттравматическое стрессовое расстройство может появиться у участников боевых действий или у живущих вблизи таких опасных мест территорий. Также в зону риска попали беженцы, волонтеры и врачи.

Министерство разработало проект приказа об утверждении стандарта помощи совершеннолетним с ПТСР на основе клинических рекомендаций, появившихся в феврале этого года. Директор НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Минздрава РФ Николай Незнанов уточнил, что ранее медики в работе с такими пациентами руководствовали другими нормативными документами. В частности, клиническими рекомендациями по паническим, тревожным расстройствам.