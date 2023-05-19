Здоровье 19 мая 2023, 13:11 Перечислены регионы, где можно заразиться малярией Эпидемиолог Кудухова: больше всего очагов малярии в Азии, Африке, Центральной Америке

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Врач-эпидемиолог городской поликлиники № 9 Диана Кудухова рассказала, что чаще всего туристы заражаются малярией при посещении экзотических стран. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Очаги этого заболевания особенно часто встречаются в странах Азии и Африки.

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«Больше всего очагов у нас в Азии, Африке, Центральной Америке, на Ближнем Востоке, Карибских островах и в Новой Зеландии», — процитировало ИА НСН эпидемиолога.

Перед началом путешествия медик порекомендовала заранее поинтересоваться о возможных эпидемиях или вспышках малярии.