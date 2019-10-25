Перечислены редкие уродующие пациентов болезни

Некроз челюсти уже не мучает никого в современном мире. Но вот в XIX веке этот недуг был достаточно распространен среди рабочих на фабриках. Челюсть специалиста сгнивала и светилась в темноте из-за фосфора.

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Синдром Протея — одна из самых редких болезней в мире. Она врожденная, больной мучается из-за сильного роста разных частей тела. Акромегалия тоже влияет на рост человека. Причем больной поднимается ввысь всю жизнь, а тело развивается непропорционально.

Проказа возникает из-за бактерий, разрушающих кожный покров. Сначала кожа покрывается язвами, а потом гниет тело. Это медленно прогрессирующая болезнь. А если на теле появляется кровавая сыпь и прыщи, значит человек заболел оспой. Даже при условии, что больной выживет, зажившие прыщи превратятся в сильные рубцы на коже.

Бородавчатая эпидермодисплазия — редкая болезнь, впервые про нее узнали в 2007 году. Подхвативший недуг страдает от большого числа бородавок по всему телу. Врачи срезали несколько килограммов бородавок и папиллом с тела первого пациента, на это понадобилось несколько операций.

Сильное набухание и утолщение кожи в ногах и в паху могут быть симптомами слоновьей болезни. Лекарства до сих пор не разработали. Пока что медики применяют антибиотики для облегчения болевого синдрома.