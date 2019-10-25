  • Перечислены редкие уродующие пациентов болезни

    25 октября 2019, 15:06

    Алена Макаренко

    Врачи перечислили редкие болезни, до неузнаваемости меняющие внешность человека. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на «МедикФорум».
    Перечислены редкие уродующие пациентов болезни

    Некроз челюсти уже не мучает никого в современном мире. Но вот в XIX веке этот недуг был достаточно распространен среди рабочих на фабриках. Челюсть специалиста сгнивала и светилась в темноте из-за фосфора.

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    Синдром Протея — одна из самых редких болезней в мире. Она врожденная, больной мучается из-за сильного роста разных частей тела. Акромегалия тоже влияет на рост человека. Причем больной поднимается ввысь всю жизнь, а тело развивается непропорционально.

    Проказа возникает из-за бактерий, разрушающих кожный покров. Сначала кожа покрывается язвами, а потом гниет тело. Это медленно прогрессирующая болезнь. А если на теле появляется кровавая сыпь и прыщи, значит человек заболел оспой. Даже при условии, что больной выживет, зажившие прыщи превратятся в сильные рубцы на коже.

    Бородавчатая эпидермодисплазия — редкая болезнь, впервые про нее узнали в 2007 году. Подхвативший недуг страдает от большого числа бородавок по всему телу. Врачи срезали несколько килограммов бородавок и папиллом с тела первого пациента, на это понадобилось несколько операций.

    Сильное набухание и утолщение кожи в ногах и в паху могут быть симптомами слоновьей болезни. Лекарства до сих пор не разработали. Пока что медики применяют антибиотики для облегчения болевого синдрома.