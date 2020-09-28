Перечислены редкие признаки приближающегося инсульта

Помимо широко известных симптомов вроде асимметрии лица, нарушения равновесия и расстройства речи, следует обращать внимание и на другие признаки микроинсульта. В частности, на повышение давления до 220 миллиметров ртутного столба, на гипертонический криз.

Об этом в беседе с порталом «Ura.ru» сообщил доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.

По его словам, на приближение микроинсульта указывают онемение и покалывание в области щеки, языка и кистей рук, локальное нарушение двигательного аппарата, выпадение полей зрения и распирающая головная боль со рвотой.

Могут встречаться снижение активности и заторможенность, вращательное головокружение, потеря сознания и двоение в глазах.

«Если эти приходящие симптомы сохранялись в течение 15-30 минут, а затем исчезли, не стоит думать, что это не повторится. Необходимо пройти обследование. В течение года может произойти уже настоящий инсульт», — предупредил Гайфутдинов.

Он напомнил, что медицинскую помощь человеку в случае инсульта необходимо оказать в первые полтора часа. Для профилактики следует контролировать уровень сахара в крови и давление. Врач подчеркнул важность правильного питания и физической активности.

Ранее врачи сообщили, что к инсульту и летальному исходу могут привести болезни опорно-двигательного аппарата.