Перечислены редкие признаки приближающегося инсульта
Об этом в беседе с порталом «Ura.ru» сообщил доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.
По его словам, на приближение микроинсульта указывают онемение и покалывание в области щеки, языка и кистей рук, локальное нарушение двигательного аппарата, выпадение полей зрения и распирающая головная боль со рвотой.
Могут встречаться снижение активности и заторможенность, вращательное головокружение, потеря сознания и двоение в глазах.
«Если эти приходящие симптомы сохранялись в течение 15-30 минут, а затем исчезли, не стоит думать, что это не повторится. Необходимо пройти обследование. В течение года может произойти уже настоящий инсульт», — предупредил Гайфутдинов.
Он напомнил, что медицинскую помощь человеку в случае инсульта необходимо оказать в первые полтора часа. Для профилактики следует контролировать уровень сахара в крови и давление. Врач подчеркнул важность правильного питания и физической активности.
Ранее врачи сообщили, что к инсульту и летальному исходу могут привести болезни опорно-двигательного аппарата.