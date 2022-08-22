Перечислены разновидности головных болей

Семейный врач Валентин Шишкин в разговоре с Ura.ru назвал разновидности головных болей. По его словам, их можно разделить на четыре группы.

«У нас существует международная классификация головной боли. В которую входит четыре группы головной боли. Первая — мигрени, вторая — головные боли напряжения, третья — это кластерная головная бол, четвертая — вторичная головная боль, связанная с другими заболеваниями. Первые три являются самостоятельными заболеваниями и лечатся», — процитировало РИА ФАН слова Шишкина.

Медик отметил, что самой распространенной болью считается боль напряжения.

«Эта боль связана с длительным нахождением в вынужденной позе, то есть вызывается длительными статическими нагрузками на мышцы плечевого пояса, и возникает напряжение мышц и связок апоневроза. Из-за этого нарушается кровоток», — сказал медик.

Он добавил, что наиболее опасными болями является мигрень. Ее спровоцировать могут длительные мерцающие нагрузки или стресс. Диагноз, как правило, устанавливает врач-невролог.