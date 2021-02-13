Перечислены различия в сезонной сипмтоматике больных COVID-19

Клиническая картина болезни зараженных коронавирусом россиян заметно изменилась, по сравнению с началом пандемии. Весной 2020 года врачи наблюдали рвоту, диарею и боли в желудке. Летом пациенты жаловались на головокружение и спутанность сознания. Осенью наблюдалось развитие дыхательной недостаточности.

Об этом на круглом столе в «Комсомольской правде» рассказал главврач московской клинической больницы № 15 имени Филатова, доцент кафедры госпитальной терапии № 1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко.

По мнению эксперта, распространенные на данный момент вирусы генетически очень отличаются от первоначальных. Вечорко предположил, что для защиты от мутирующего возбудителя инфекции одного человека придется последовательно прививать разными вакцинами.

Не исключено, что в текущем году, в зависимости от распространения коронавируса, будут меняться акценты исследований. Если пандемия закончится, упор сделают на изучение психологической и физической реабилитации, оценку социальных и экономических последствий. Если ситуация останется на прежнем уровне, наибольший интерес будет представлять сравнительная оценка эффективности вакцин и диагностика коронавируса.

Исследование канадских медиков показало, что смертность от коронавируса в 3,5 раза выше, чем от гриппа.