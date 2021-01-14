Перечислены различия между кашлем при COVID-19 и кашлем курильщика

При коронавирусе появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться. От такого же кашля страдают курильщики. Однако кашель мучает курильщика только по утрам, а кашель при ковиде идет весь день.

Кроме того, сухой кашель при COVID-19 имеет особые звуковые оттенки, которые может уловить врач. Голос у пациентов становится сиплым или охрипшим, плюс отмечается тяжелое дыхание. Достаточно сложно передать словами звуковые нотки этого кашля, все необходимо проверять.

Тем не менее нельзя ставить диагноз только на основании кашля — без тестов и анализов. Соответственно, наличие вируса подтверждается лабораторно.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что курение обычных, электронных сигарет или кальяна может негативно сказаться на течении COVID-19. Среди курильщиков повышается риск попасть на ИВЛ или летального исхода.