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    14 января 2021, 10:59

    Перечислены различия между кашлем при COVID-19 и кашлем курильщика

    Алена Макаренко

    Пациенты с коронавирусом часто страдают от «ковидного кашля». Он очень напоминает кашель курильщиков по утрам. Но все же у них имеются отличия, их перечислил врач-пульмонолог Александр Карабиненко. Об этом сообщило радио Sputnik.
    Перечислены различия между кашлем при COVID-19 и кашлем курильщика

    При коронавирусе появляется надсадный сухой кашель, когда человек не может откашляться. От такого же кашля страдают курильщики. Однако кашель мучает курильщика только по утрам, а кашель при ковиде идет весь день.

    Кроме того, сухой кашель при COVID-19 имеет особые звуковые оттенки, которые может уловить врач. Голос у пациентов становится сиплым или охрипшим, плюс отмечается тяжелое дыхание. Достаточно сложно передать словами звуковые нотки этого кашля, все необходимо проверять.

    Тем не менее нельзя ставить диагноз только на основании кашля — без тестов и анализов. Соответственно, наличие вируса подтверждается лабораторно.

    Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что курение обычных, электронных сигарет или кальяна может негативно сказаться на течении COVID-19. Среди курильщиков повышается риск попасть на ИВЛ или летального исхода.