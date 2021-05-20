Перечислены распространенные травмы с тяжелыми последствиями

Травматолог-ортопед АО «Медицина» Александр Шелепов рассказал о самых распространенных травмах и их тяжелых последствиях. Даже незначительная травма может обернуться настоящей проблемой, написало ИА Nation News.

Течение травм порой кардинально меняется, и уже на следующий день обычный ушиб вызывает отек, ограничивает подвижность сустава и доставляет сильную боль.

Чаще всего травмы возникают во время занятий спортом, прыжков на батуте, при спуске по лестнице и просто на «ровном месте». В любом случае перед выбором тактики предотвращения осложнений необходимо исключить переломы лодыжек или костей стопы.

При повреждении связочного аппарата голеностопного сустава предстоит определить степень повреждения. При частичных повреждениях достаточно зафиксировать сустав жесткой или полужесткой повязкой, пропить препараты для снижения боли и отека и пройти физиотерапевтические процедуры. На выздоровление порой уходит до шести недель, вернуться же к спорту после лечения лучше не раньше, чем через три недели.

Также частой травмой считается повреждение ахиллова сухожилия. Часто травмируются большая грудная мышца, бицепс и трицепс плеча, четырехглавая мышца бедра, икроножная мышца голени. Человек при этом испытывает острую боль, а контуры поврежденных мышц деформируются. Часто такие травмы сопровождаются внутренними кровотечениями.

«Если при разрыве мышцы ее оболочка остается целой, кровь остается внутри раны. Такие „внутренние“ гематомы опасны, поэтому зачастую для восстановления требуется хирургическое вмешательство», — добавилл специалист.