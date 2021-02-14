Перечислены пугающие и необычные последствия коронавируса

Переболевшие COVID-19 столкнулись с необычными последствиями заболевания. Об этом сообщил телеканал Sky News.

У них проявлялись и обычные симптомы: усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах. Однако к этому перечню присоединились и долгосрочные последствия — паралич, невралгия, боль в тестикулах, аппендицит, повреждение печени, припадки.

Многие пациенты жаловались на тревогу, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и резкие перемены настроения. Еще они испытывали онемение и покалывания во всем теле, туман в голове.

Последствия ковида дают о себе знать даже спустя год после перенесенной инфекции.

Длительный COVID-19 — термин для описания эффектов коронавируса, которые могут давать о себе знать в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.

Ранее врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков говорил, что переболевшие COVID-19 могут столкнуться с длительной депрессией. Ковид влияет на все процессы в организме.

Член группы специалистов ВОЗ назвал наиболее вероятную версию происхождения коронавируса. Инфекция с высокой долей вероятности передалась человеку от летучих мышей, появившись в Юго-Восточной Азии, на юге Китая. Оттуда потом она проникла на ферму диких животных.