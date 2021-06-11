Перечислены продукты, которые нельзя есть на завтрак

Многие привыкли есть на завтрак бутерброды с колбасой или хлопья, но от них лучше отказаться. Такие продукты не дадут необходимой бодрости и энергии на предстоящий день. Утром стоит более продуманно подходить к своему рациону.

На завтрак можно съесть кашу с добавлением фруктов или ягод. При этом растительная пища не может быть основной едой, предупредило издание «Главред». Если утром на тарелке будут только фрукты и ягоды, то организм не получит необходимого количества белка. Особый вред могут принести цитрусовые, кислота которых не пойдет на пользу голодному желудку.

Еще одним нежелательным продуктом на завтрак является обезжиренная молочка. Для работы организма нужны жиры, поэтому утром лучше выбирать что-то со средней или сниженной жирностью. Бекон тоже лучше исключить из утреннего рациона, так как его употребление может обернуться панкреатитом, холециститом и желчнокаменной болезнью.

Делать бутерброды тоже не лучшая идея. Хлеб с колбасой или сыром можно есть только в редких случаях, а не постоянно. Не принесут пользу организму и сухие завтраки из-за большого содержания быстрых углеводов. После такой еды очень быстро приходит чувство голода.

В начале нового дня лучше всего съесть кашу, молочные продукты, яйца и цельнозерновой хлеб. Можно приготовить отварную или запеченную рыбу, а также суп.