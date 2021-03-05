Перечислены продукты, вредные для женского здоровья

Женщины должны избегать ожирения, потому что оно может привести к гинекологическим заболеваниям или бесплодию. Вредные для женского здоровья и красоты продукты перечислила диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Стоит отказаться от продуктов с большим насыщением жиров, сообщил «Ридус». К ним относятся жирные сорта мяса, жирные колбасные изделия, мясные полуфабрикаты с повышенным содержанием жира.

Переизбыток сахара в организме негативно сказывается на синтезе коллагена. А это, в свою очередь, отражается на здоровье кожи.

Диетолог посоветовала включить в рацион больше растительных масел и орехов. Эти продукты богаты витамином E, который нужен для обновления клеток кожи. Также стоит покупать фрукты, овощи, зелень, цельнозерновой хлеб, морепродукты и жирные сорта рыбы.

Ранее россиянам рассказали, что переедание негативно влияет на организм. Сначала чрезмерное питание приводит к лишним килограммам, а позже избыточная масса вызывает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также такое питание плохо сказывается на состоянии печени, портит крепкий сон и усугубляет стресс.