Перечислены продукты, полезные для нервной системы

Бананы, индейка, бурый рис, грибы вешенки, томаты помогают успокоить нервную систему и снизить уровень напряжения. Таким мнением с изданием Lenta.ru поделилась диетолог Елена Соломатина.

Специалист отметила, что у многих россиян на фоне негативных новостей, а также введенных Западом санкций возникает стресс и апатия. Для того, чтобы меньше ощущать тревожность, необходимо питаться нужными продуктами.

Соломатина порекомендовала заменить кофе и черный чай на травяной с добавлением ромашки. Также на ночь можно употреблять теплое молоко с медом. ​​В рационе обязательно должны присутствовать продукты, содержащие витамин D, сообщил сайт NEWS.ru.

«Почему многим на солнышке хорошо становится? Потому что солнышко нам дает энергию, повышает активность щитовидной железы, предохраняет от хандры», — объяснила диетолог.

Также не стоит забывать о витаминах группы B, которые содержатся в цельнозерновом хлебе, мясе и печени, заключила специалист.