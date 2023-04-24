24 апреля 2023, 11:54
Перечислены продукты, которые усиливают аллергию на пыльцу
Диетолог Соломатина: аллергикам нужно стараться исключить из рациона мед и прополис
Людям, у которых есть аллергия на пыльцу, стоит отказаться от таких продуктов, как мед и прополис. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».
Медик уточнила, что продукты, содержащие пыльцу, могут усилить болезненные реакции организма.
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«Также аллергия может быть на косточковые плоды. К ним относятся яблоки, сливы, абрикосы, персики. А пасленовые растения, такие как томаты, баклажаны и картофель, тоже лучше исключить из рациона», — отметила врач.
Помимо меда и прополиса, аллергикам стоит сократить употребление орехов, резюмировала Соломатина.
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