Здоровье 24 апреля 2023, 11:54 Перечислены продукты, которые усиливают аллергию на пыльцу Диетолог Соломатина: аллергикам нужно стараться исключить из рациона мед и прополис

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Людям, у которых есть аллергия на пыльцу, стоит отказаться от таких продуктов, как мед и прополис. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

Медик уточнила, что продукты, содержащие пыльцу, могут усилить болезненные реакции организма.

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«Также аллергия может быть на косточковые плоды. К ним относятся яблоки, сливы, абрикосы, персики. А пасленовые растения, такие как томаты, баклажаны и картофель, тоже лучше исключить из рациона», — отметила врач.

Помимо меда и прополиса, аллергикам стоит сократить употребление орехов, резюмировала Соломатина.