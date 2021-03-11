Перечислены продукты, которые приводят к депрессии

При злоупотреблении некоторыми продуктами у человека нарушается психическое здоровье: появляются чувство тревоги, раздражительность и даже депрессия. Черный список озвучила врач-диетолог Дарья Русакова, сообщил «Ридус».

Сладкие газированные напитки временно поднимают настроение, но потом начинается упадок сил. Это связано с колебанием сахара и инсулина в крови.

При хронической усталости и хроническом недосыпе избыточное употребление кофе и других кофеиносодержащих напитков тоже приведет к истощению нервной системы. Человек будет жить в достаточно подавленном состоянии, без сил.

Чрезмерное и регулярное употребление сладких и жирных продуктов приводит к набору веса и ожирению. Из-за этого в организме вырабатывается большое количество кортизола — гормона стресса. После этого человек испытывает постоянную тревожность, апатию и нежелание что-то изменить.

Продукты с содержанием сахара и избыточного количества рафинированных жиров приводят к ожирению. А оно в свою очередь запускает в организме негативные процессы. Человек не хочет двигаться, у него все болит, нет настроения и сил на любые действия.

Также не стоит налегать на соленые продукты, потому что избыток соли в организме сильно отражается на качестве жизни. Начинаются мигрени, появляется состояние усталости и стресса, отеки, повышается давление, нарушаются сердечная деятельность и питание головного мозга. Это приводит к головным болям и головокружениям.

Много соли содержится в колбасных изделиях и мясных полуфабрикатах, в ресторанной еде, консервированных блюдах, магазинных салатах и майонезе. А из неочевидного в список попала минерализованная вода. Многие пьют лечебную минеральную воду без медицинских показаний. Однако врачи разрешают не более стакана такой жидкости в день.