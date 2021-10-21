Перечислены продукты, которые повышают настроение

Одним из главных веществ, способных повысить настроение, является незаменимая аминокислота триптофан. Ее мы получаем практически из любых продуктов. Она есть в молоке, твердых сырах, в свинине, говядине, птице, морепродуктах, рыбе и различных злаках. Но больше всего триптофана в шоколаде.

Как сообщила «360» специалист по коррекции пищевого поведения красногорской больницы № 2 Альбина Ермоленкова, лидером по содержанию триптофана является черный шоколад.

«На 100 граммов приходится 200 миллиграммов этой аминокислоты. Есть даже специальная „счастливая диета“ с шоколадом. Какао бобы, из которых его делают, способствуют выработке в мозгу гормона счастья и радости эндорфина. Чем больше какао черных сортов в шоколаде, тем лучше. От 75% содержания в стандартной плитке», — рассказал диетолог.

Ермоленкова предупредила, что нельзя забывать, что в шоколаде на 100 граммов содержится 520-540 килокалорий. Это довольно калорийный продукт.

По ее словам, не стоит следовать модным течениям и налегать на брокколи или листовую зелень для того, чтобы организм вырабатывал гормоны счастья. Чтобы похудеть или нормализовать вес необходимо регулярное питание. А это весь набор продуктов. Главное — энергозатраты должны соответствовать энергопротреблению.

Эксперт посетовала, что люди частенько пытаются «заедать» плохое настроение сладостями. Это отсылка в детство. Материнское молоко сладкое, жирное, калорийное, поэтому возникает чувство комфорта.

«Поэтому есть широко распространенная и губительная привычка заедать печальки сладким. Кусок торта или конфеты обеспечат резкий скачок уровня сахара в крови, в ответ организм вырабатывает большое количество инсулина. На какое-то время нам кажется, что жизнь налаживается. Но это ненадолго, все сладости — это быстрые углеводы», — уточнила диетолог.

Часто процесс поедания сладостей выходит из-под контроля, и развивается «сахарная зависимость». По словам Ермоленковой, эта вредная привычка не только способствует набору лишнего веса. Из-за нее возникает ожирение, она также способствует развитию других хронических заболеваний.

По мнению врач-диетолога Михаила Гинзбурга, уровень сахара в крови можно понизить с помощью овсянки, гречки и овощей.