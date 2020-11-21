Перечислены продукты, которые нельзя употреблять после болезни

Некоторые лекарства, в частности, антибиотики, могут нарушать микрофлору кишечника. Поэтому после болезни лучше воздержаться от употребления продуктов, которые препятствуют их правильному усвоению.

Об этом в беседе с издание «Аргументы и факты» сообщила нутрициолог Анна Ивашкевич. Она назвала алкоголь, грейпфруты, сахар и дрожжи.

«Данные продукты, во-первых, препятствуют правильному усвоению антибиотиков, а также могут спровоцировать тошноту, боль в животе и даже нарушение сердечного ритма», — предупредила врач.

Она уточнила, что сладости и мучные изделия способны усилить кандидоз, появление которого спровоцировали антибиотики.

Улучшить пищеварение и свести к минимуму побочные эффекты может богатая пробиотиками пища. Наиболее действенная — квашеная капуста. Нутрициолог также назвала шпинат, артишоки, цельнозерновые крупы, натуральные йогурты и кефир, фрукты и овощи, петрушку, ягоды облепихи и брюссельскую капусту.

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян посоветовал с приходом холодов пополнить рацион питания высококалорийной пищей и овощами.