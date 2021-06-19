Перечислены продукты, которые нельзя сочетать с бананами

Недозрелые и переспелые бананы можно сочетать не со всеми продуктами, так как они могут вызвать вздутие живота. Об этом рассказал специалист по снижению веса клиники «Борменталь» в Челябинске Павел Исанбаев.

«Бананы — гипоаллергенный продукт, который разрешено употреблять даже детям самого раннего возраста. Тем не менее неспелые бананы не следует есть тем, у кого плохо переваривается клетчатка, существуют проблемы с кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем», — рассказал он РИА «Новости».

Он пояснил, что в неправильное сочетание недозрелых бананов приведет ко вздутию кишечника. Сочетать их с другими источниками клетчатки тоже не нужно. Например, в фруктовый салат к неспелым бананам не нужно добавлять яблоки и овощи, так как они усилят эффект вздутия.

Но если перечисленных проблем с желудком у человека нет, то недозрелые бананы даже полезны. Все дело в том, что в них содержится резистентный крахмал, который нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Эксперт подчеркнул, что в переспелых бананах много сахара. Поэтому популярные бананово-шоколадные десерты лучше не употреблять людям, у которых может повыситься уровень глюкозы в крови.