Перечислены продукты, которые нельзя есть в жару на завтрак

В жару желательно воздержаться на завтрак от манной каши и овсянки на молоке. Об этом рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

Эксперт предупредила, что рацион необходимо корректировать с учетом погоды. Когда на улице жара, человек обычно не нуждается в таком количестве пищи, как в других условиях. Однако после некоторых блюд, например после манной каши на завтрак, быстро возникает иллюзия голода. Все дело в том, что она быстро перерабатывается организмом.

«Любая другая крупа чуть-чуть медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает человека. Летом всегда есть риск, что каша на молоке испортится быстрее, чем каша на воде», — рассказала она в интервью радиостанции Sputnik.

Врач посоветовала кушать на завтрак в жаркую кашу на воде с добавлением свежих фруктов и ягод.

Британский врач-диетолог Майкл Мосли ранее рассказал, что средиземноморская диета не только дает ощущение сытости, но и способствует похудению. Достаточное употребление белковой пищи ускоряет обмен веществ и способствует похудению. Яйца, приготовленные разными способами, греческий йогурт, сыр, рыба, орехи, ягоды, нежирное молоко являются сытными продуктами.