Перечислены продукты для нормализации сна

Улучшить качество сна возможно благодаря правильному питанию. Что лучше всего класть на тарелку, рассказала диетолог из Китая Салли Ши-По Поон, сообщил журнал Tatler.

Злоупотреблять пищей, алкоголем, кофе, чаем и другими кофеиносодержащими напитками перед сном не стоит.

От вечернего голода спасут фрукты, нежирный йогурт или молоко. Еда, содержащая триптофан, поможет быстрее погрузиться в сон и дольше спать.

Нормализовать циркадные ритмы, улучшить качество сна и ощущать бодрость после пробуждения поможет еда с мелатонином. Например, яйца, рыба или орехи. В мясе содержится селен — вещество, положительно влияющее на здоровый отдых. По вечерам диетолог предлагает съесть несколько киви. Этот фрукт не дает часто просыпаться по ночам, поэтому человек полноценно отдыхает, отметила «ПолитРоссия».

Ранее австралийский диетолог рассказал, почему многих тянет к сладкому и как побороть это желание. Специалист посоветовал следить за сбалансированностью своего питания.