Перечислены продукты для борьбы с неуверенностью в себе

Ряд продуктов питания помогает бороться с нехваткой дофамина, которая порой делает человека неуверенным в себе. Их перечислила эндокринолог Екатерина Трошина, сообщил ТАСС.

Гормоны, в том числе дофамин, серотонин, окситоцин, отвечают за биологическую составляющую любви, счастья и эмоций. Люди чувствуют себя несчастными и недостаточно любимыми при низком уровне даже одного из них.

Например, дофамин вызывает чувство удовольствия от общения, помогает обратить все внимание на определенного человека, повышает эмоциональную теплоту и сексуальность. При его нехватке люди испытывают неуверенность в себе и хотят потреблять углеводы.

Чтобы дофамин всегда оставался в норме, Трошина советует есть авокадо и рыбу. Сыр, шоколад, инжир, финики, томаты и молоко улучшат настроение, поскольку содержат в себе предшественника серотонина — триптофан. Под «продуктами счастья» также подразумеваются цитрусовые, бананы, клубника, ананас, смородина.

Серотонин отвечает за перепады настроения. Он тоже известен как гормон любви, так как вызывает ощущение удовлетворения и счастья.

«Но если его недостаточно, будет любовь-страдание, любовь-депрессия», — пояснила эндокринолог.

Окситоцин позволяет «сгладить» страдания, уменьшить тревожность и напряжение. Для увеличения уровня этого гормона достаточно обняться.