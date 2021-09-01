Перечислены продукты для идеального завтрака после отпуска

После сезона каникул и отпусков довольно сложно включиться в работу. Быстрее настроиться на нужный лад может помочь правильный завтрак, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

«На завтрак нужны витамины группы B. Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины — „допинг“ для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы», — рассказала кандидат медицинских наук радио Sputnik.

Она добавила, что по утрам блюда из яиц помогут «встряхнуть» мозг и быстрее настроиться на рабочий ритм. Особенно полезен желток, так как в нем содержится холин — предшественник ацетилхолина.

«Ацетилхолин, в свою очередь, — это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение», — пояснила Соломатина.

Ранее спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева посоветовала готовить на завтрак школьникам цельнозерновые каши. В качестве напитков можно дать детям травяные чаи или какао.