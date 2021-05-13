Перечислены продлевающие молодость продукты
Семь продуктов помогают продлить молодость. Их перечислила эксперт по питанию, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева, сообщил сайт kp.ru.
Проростки семян несут особую ценность. Этот продукт полон антиоксидантов и витаминов. Поэтому стоит самостоятельно проращивать семена подсолнечника, льна, гречихи, ржи или пшеницы, но можно купить их и в магазине.
Также полезны ненасыщенные и растительные жиры. Первые содержатся в оливковом масле, вторые — в авокадо и орехах. Они защищают кожу от быстрого старения и проблем с сердцем.
Цитрусовые тоже поддерживают молодость организма, так как в них содержится много антиоксидантов — биофлавоноидов. Они поддерживают структуру ДНК целой, написало «Утро.ру».
Кроме того, важно покупать летние ягоды, потому что они помогают замедлить процесс старения. Клубника, черника, ежевика и малина борются со свободными радикалами.
Квашенная капуста также способствует поддержанию молодости. Это связано с тем, что она улучшает работу кишечника, который, в свою очередь, укрепляет иммунитет.
Помидор богат ликопинами. Он укрепляет сосуды, снижает холестерин и защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды. Этот продукт лучше всего термически обрабатывать, чтобы получить максимум пользы.
Горький шоколад борется с влиянием возраста на организм. Достаточно съедать 10-20 граммов каждый день этой сладости, чтобы было благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, зрение и почки.