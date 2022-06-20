Перечислены признаки повышенного сахара

Некоторые симптомы могут свидетельствовать о повышенном уровне сахара. На что стоит обратить внимание, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщила «Москва24».

Высокий уровень сахара может говорить о наличии более серьезного заболевания — сахарного диабета. Как правило, о таких проблемах говорит чувство жажды, сухость во рту и частные походы в туалет, передали «Аргументы и факты».

Кроме того, о проблемах может говорить наличие зуда, а также регулярное появление воспалений половых органов. Причина этого заключается в высоком уровне глюкозы в крови, сообщили «Известия».