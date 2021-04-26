Перечислены признаки истощения организма

Одним из стандартных признаков патологического истощения организма от усталости являются изменения в настроении. Чаще всего они находят выражение в тревожности, отстраненности и депрессии. Человека также должна встревожить усталость, которая не проходит даже после полноценного сна.

Как сообщила изданию Express британский диетолог Кларисса Ленхерр, основным признаком истощения считается невозможность сосредоточиться. «Мозговой туман» мешает человеку думать и рассуждать.

О проблемах организма могут сигнализировать резкие колебания веса на фоне переутомления. Сухая и тусклая кожа также может стать причиной для беспокойства. По словам Ленхерр, британские и нидерландские ученые доказали, что на снижение внимания и когнитивных способностей могут влиять воспалительные процессы, скрытно протекающие в организме.

Развитию синдрома хронической усталости также могут способствовать нарушения в работе иммунной системы, недостаток йода или заболевания щитовидной железы.

По мнению психоневролога Ольги Голубинской, частая зевота может говорить как о недосыпе, так и о сердечной недостаточности, неврозах и депрессии.